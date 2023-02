04 avril 2023: Macky Sall veut un défilé « grand format »

Contrairement à certains qui disaient que l’avenue Bourguiba (Sicap/Castors) pourrait abriter le défilé comme en 1969 où la tribune officielle avait été installée en face du stade Demba Diop, le défilé retrouve ses quartiers dans ce grand boulevard qui jouxte les cités de Centenaire-Gibraltar et donne sur la place de la Nation (ex-Obélisque) où est dressée la tribune officielle.

Le Colonel Moussa Coulibaly, directeur de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa) confirme : « Oui, un défilé populaire militaro-civil dit « Grand format » sera organisé sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar. En dehors du défilé militaire et paramilitaire, toutes les autres composantes de la Nation à savoir les élèves, les étudiants, les sportifs et autres corps de métier vont prendre part aux festivités du 04 avril prochain » a-t-il fait savoir.

Le thème de cette année sera celui de la dernière édition de la Journée des Armées : « Forces armées et préservation de ressources naturelles ». En parfaite adéquation avec le thème retenu, les préparatifs vont bientôt commencer !