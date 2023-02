06 Février 2022 : Le jour où le Sénégal fut sacré champion d’Afrique !

06 Février 2022- 06 Février 2023. Un an aprés la date où le Sénégal avait remporté la finale de la CAN-2022 aux tirs au but contre l’Égypte! Retour sur ce sacre avec les analyses de les envoyés spéciaux et les chroniqueurs de l’époque.

Le Sénégal est champion d’Afrique ! Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN-2022, dimanche 6 février 2022 au stade d’Olembé à Yaoundé. Supérieur dans le jeu à une Égypte qui n’a jamais cherché à jouer, le Sénégal a dû attendre le terme de la séance de tirs au but pour obtenir le premier trophée de son histoire. Le 6 février 2022 est une date à marquer dans le marbre du football sénégalais et dans la mémoire collective des Sénégalais. Voilà un an, jour pour jour, le Sénégal, fêtait son premier trophée continental

. La bande à Sadio Mané libérait tout un peuple, en lui offrant le titre de champion d’Afrique des nations. Grâce à leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), face à l’Egypte, au stade Olembé de Yaoundé (0-0 a.p. 4-2 TAB). Les «Lions» réalisaient un rêve vieux de plus de 60 ans. A Dakar, comme partout à travers le Sénégal, les champions d’Afrique ont été accueillis, dans la nuit du 6 février 2022 et célébrés en héros par des milliers de personnes.

Dans les rues de Dakar, les supporters, qui ont retenu leur souffle jusqu’au dernier tir réussi de Sadio Mané, laissent éclater leur joie. Dans la capitale sénégalaise, comme dans les autres localités, l’exultation est à son comble. Des foules enthousiastes et en liesse célèbrent leur nouveaux héros et cette nouvelle génération de footballeurs aux pointures internationales, comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Bamba Dieng, Saliou Ciss, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, entre autres.

En plus de cet accueil populaire, les «Lions» ont été reçu, deux jours plus tard, en grande pompe au Palais présidentiel. En guise de récompense, pour leur sacre, le président de la République, Macky Sall, a félicité et offert 50 millions de francs CFA à chacun des «Lions». Les 28 «Lions» et leur encadrement bénéficieront également de deux terrains à Dakar (200 mètres carrés) et à Diamniadio (500 mètres carrés