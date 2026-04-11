1.5 millions numéros de téléphone résiliés en 2025 par l’ARTP

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Du 10 au 11 avril 2026, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) organise un séminaire de formation et de partage à l’intention des professionnels des médias, en partenariat avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et l’Union des Radios Communautaires du Sénégal (URAC).

L’objectif de cette rencontre est de mieux outiller les journalistes sur les enjeux liés aux communications électroniques et aux services postaux, afin d’améliorer l’information du public. En d’autres termes, il s’agit de renforcer leur compréhension des métiers régulés et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de relais auprès des populations, notamment en facilitant l’accès à l’information et la connaissance des mécanismes de saisine du régulateur.

À cette occasion, le Directeur général de l’ARTP, Monsieur Dahirou THIAM a réaffirmé son engagement pour une régulation inclusive, fondée sur la concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur ; cette approche constitue son crédo. Il a rappelé les missions essentielles de l’institution, notamment la régulation du marché, la protection des consommateurs et la gestion des ressources rares telles que les fréquences. Revenant sur les mutations en cours, il a souligné que la régulation sectorielle évolue progressivement vers des approches co-régulation, en raison la transversalité croissante des enjeux, notamment avec le développement des fintechs et de l’audiovisuel etc.

Il a également mis en lumière plusieurs actions récentes, notamment la modernisation des outils de régulation et la résiliation de plus de 1,5 million de numéros mobiles non conformes en 2025.

Insistant sur le rôle déterminant des médias, il a appelé à une collaboration renforcée pour mieux vulgariser les enjeux de la régulation, dans un contexte marqué par les défis du numérique et la nécessité de faire face à la cybercriminalité.

Ce séminaire de deux jours permettra ainsi aux participants de renforcer leurs compétences et de contribuer à une information plus accessible, fiable et utile aux populations.