10éme Salon International de la Santé et du Matériel Médical: MSAS présente leur planning 

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale en collaboration avec le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) organise la 10ème édition du Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar (SISDAK), qui sera couplée avec la 5ème édition du Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC).

Ce Salon qui se tiendra du 15 au 19 avril 2025, sera un cadre privilégié de communication, d’échanges et de partenariat entre les différents acteurs de la santé, notamment les producteurs et distributeurs de matériels et d’équipements médicaux, les laboratoires, les hôpitaux et structures sanitaires du niveau central et du niveau décentralisé, les Industries pharmaceutiques et dérivés, les associations et sociétés savantes, les ordres professionnels, les Institutions et les organismes sous régionaux et internationaux du secteur publique, du secteur privé et du niveau communautaire de la santé, etc. « Ce salon présente selon la directrice générale de l’OCI, une excellente opportunité pour les autorités du secteur de promouvoir leurs produits et services non seulement sur les marchés de la région d’Afrique sud-saharienne, mais également en direction des zones communes de l’OCI et au-delà. Le développement des échanges commerciaux à part au CIDC en général, et dans le secteur de la santé en particulier, ne se limite pas aux activités de promotion. Il passe également par la réduction des barrières qui freinent la publicité des échanges et les investissements. C’est pourquoi le CIDC ne ménage pas d’efforts pour assister les pays membres, pour faciliter les procédures du commerce et instaurer un environnement encourageant à l’investissement dans ce secteur ».

Poursuivant elle a soutenu que c’est à cet égard, le Centre a œuvré pour réussir la tenue du salon, qui connaîtra une participation active de tous les opérateurs privés et publics de l’Assemblée des pays membres de l’OCI, notamment les institutions publiques opérant dans les domaines de la santé, les investissements et du commerce, les associations et fédérations professionnelles, aux programmes des sociétés pharmaceutiques, aux groupes régionales pour sponsoriser ce salon, et toutes autres organisations intéressées ou concernées par le secteur de la santé. En à croire la directrice générale de l’OCI, « Ce n’est pas un hasard si notre choix s’est porté sur le secteur de la santé, qui revêt une importance rapidale pour le développement économique et social de notre région. Ce secteur présente des opportunités de partenariat et d’opération entre les pays de l’OCI qui restent inexploitées. Le choix de Dakar pour abriter cette cinquième édition du Salon de la Santé des États-Unis entre l’OCI n’est pas également fortuit ». Et d’ajouter que le secteur de la santé a toujours occupé une place privilégiée dans la politique économique et sociale du Sénégal et des efforts considérables sont déployés pour le développement de ce secteur stratégique, sans pour autant oublier la place de pionniers du Sénégal dans la région dans différents aspects de ce secteur.