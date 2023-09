129 ème édition du Magal de Touba : L’appel à l’union des coeurs pour la paix durable

Les rideaux de la 129 ème édition du Magal de Touba sont tombes ce mardi 05 septembre 2023.En effet,la cérémonie officielle le dernier acte de l’événement religieux a pour cadre devant le domicile de Serigne Fallou Mbacke contrairement aux années précédentes où elle se tenait dans la cour de la résidence khadim Rassoul.

Accompagné par une très forte délégation gouvernementale,le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome est venu apporter le ziar et les salutations du Chef de l’Etat Macky Sall à l’endroit du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacke.Selon le premier flic du pays,le Magal de Touba marque un jour de remerciement en Allah ,et à la fois un jour de remerciement qu’Allah a dédié au fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke .

Dans son discours,Félix Antoine Diome n’a pas manqué de magnifier le geste de Serigne Fallou Mbacke qui a eu l’initiative pour la première fois de tenir le Magal à Touba.

A en croire le chef de la délégation gouvernementale,le vœu du président Macky Sall a été toujours d’achever les chantiers de Bamba à Touba.

A l’occasion, à en croire Antoine Félix Diome,au delà du caractère religieux,le Magal de Touba enregistre d’autres dimensions notamment économiques et socio culturels.

Revenant sur les préparatifs du Magal de 2023,le ministre de l’intérieur,de signaler que le président Macky Sall leur avait instruit en collaboration avec le comité d’organisation pour une réussite totale de l’événement.

Antoine Félix Diome, parlant de la tenue du Magal en cette période hivernale, soutient que l’Onas,les sapeurs pompiers ont accordé leurs violons afin d’amoindrir la souffrance des pèlerins s’agissant les inondations.D’ailleurs,selon ,le premier policier du pays, après la première phase d’assainissement à Touba,une deuxième phase est en cours d’exécution avec un budget de 23 milliards FCFA.

Des réalisations dans la capitale du mouridisme à l’image de la route Illa Touba ,dans le domaine de la santé,la construction de l’ hôpital Cheikhhoul Khadim tout cela est l’œuvre du régime actuel rapporte Antoine Félix Diome.

Avant de finir son allocution, Antoine Félix Diome a sollicité auprès du Khalif général des Mourides :des prières pour son Excellence le Président de la République Macky Sall,des remerciements à l’endroit de l’ensemble des familles religieuses du pays,la protection des foyers religieux,un hivernage rentable pour une cohésion sociale dans le pays.

Quant au porte parole Serigne Bass Àbdou Khadre,dans son discours,au nom du khalife général des Mourides, ce dernier a salué toute la Oumah Islamique du monde non sans remercier toutes les personnalités présentes à la cérémonie officielle,le président Macky Sall,le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome et de l’ensemble des ministres présents également les partis politiques et la presse ne sont pas laissés en rade.

Ceci dit ,Serigne Bass Àbdou Khadre,a lancé ses condoléances suites aux personnes décédées en cours de route pour assister au Magal.

Le tournant de la cérémonie officielle de 2023 aura été l’appel à l’union des coeurs pour l’entente ,la paix durable dans le Sénégal pays de Teranga,de solidarité et de pardon a souligné le marabout Serigne Bass.Ainsi ,ce dernier d’inviter les fidèles à éviter des querelles,des tiraillements en lieu et place cultiver la paix.

Dans la foulée,le porte parole Serigne Bass de rappeler que le pouvoir n’est pas éternel,donc rien ne vaut de chercher le pouvoir sans penser que c’est finissant dixit-il. En dernier lieu à propos des eaux pluviales, Serigne Bass d’affirmer que c’est de la Baraka.

De par son porte parole,le khalife a prié pour un Sénégal stable.

Samba khary Ndiaye