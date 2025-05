PRESTATION DE SERMENT DU PRESIDENT NGUEMA : Diomaye en guest-star au Gabon !

En effet, le président Bassirou Diomaye Faye a suscité un moment d’émotion et de fierté lors de la cérémonie de prestation de serment de son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema. À Libreville, le chef de l’État sénégalais a reçu une standing ovation, preuve, selon de nombreux observateurs, de l’espoir et de l’admiration qu’il incarne bien au-delà des frontières sénégalaises.

Réagissant à cette marque d’estime, Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center et défenseur des droits humains, a salué l’impact symbolique de cette scène sur X. Dans un message fort, il invite les jeunes leaders sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, à prendre conscience de leur envergure :

« Je vous ai dit que les jeunes leaders sénégalais séduisent l’Afrique et le monde mais n’en sont pas bien conscients. Prenez la posture de l’aigle, de la hauteur. Ne restez pas collés au sol comme la courge », a-t-il écrit sur son compte X visité par Senego.

Pour Alioune Tine, le duo Diomaye–Sonko incarne un leadership planétaire qu’il faut désormais assumer avec sagesse, apaisement et vision stratégique.

« Vous êtes des leaders planétaires qu’on imite. Apaisez, apaisez et rassurez et vous verrez que les choses vont marcher, vite et bien », conclut-il dans son message.