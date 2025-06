Go Dètte way, Dioba Diouba

Elle a quitté le gouvernement (by force, comme on dit à Banjul), mais c’est à croire que le goût des biscuits sucré/salé de BBY, lui, est resté sur la langue. Et comme Diéguy Diop n’a ni le courage du silence, ni le sens de la mesure, et ni la sagesse d’une politicienne aguerrie, la voilà encore Madame Diéguy Diop qui renoue avec les démons des maladresses, comme si de rien n’était.

En effet, sans se faire prier, l’ex-directrice de la promotion de l’économie sociale et solidaire est revenue ( encore ????? ) sur les raisons de son départ du parti, comme si on n’en savait pas déjà assez.

Pour dire ou faire quoi, cette fois ? Pour dénoncer l’inertie qui, selon elle, affaiblit la formation de l’ancien président Macky Sall, où « les jeunes ne sont pas promus politiquement pour mener le combat ».

Voilà pour le clin d’œil. Et mais comme les bons micros lui manquaient tant, elle a profité de l’occasion pour « pré- renier » toute idée de rejoindre le PASTEF: « Je préfère mourir que rallier le PASTEF d’Ousmane Sonko ».

Faut-il croire à sa nouvelle profession de foi ? On peut toujours essayer, et espérer qu’elle opérera, puisque c’est la même Diéguy qui se disait innocente dans l’affaire des 28 millions de francs, mais qui avait fini par rembourser pour ne pas « gater » sa peau, déjà un peu éraflée par l’aventure.

Sébé