GO : Ballon d’or, trop tard pour Madio Sané

Ça ne pourra plus être Madio Sané. C’est trop tard Chez les toubabs, on ne se fatigue jamais trop pour désigner un Ballon d’or. Ca se decide des mois avant, et on n’en parle plus. Demandez par exemple, à Benzema ou regardez le cas de Sadio Mané.

« Affaire bi, affaire de grands blancs, leu. »Il est facile ne pas être d’accord avec les responsables du foot de ce pays, pour plusieurs raisons relatives à la rivalité, ou à la magouille.

S’il est vrai que Madio Sané compte parmi les étoiles du monde, il n’en demeure pas moins que, même en Arabie, ce sont les buts qu’il marque à chaque match qui l’ont mis sur ce rang.

Tout comme Benzema, c’est un renard de surface qui réalise ses plus grands miracles dans les 18 mètres du camp adverse. C’est un buteur inné, un finisseur, enfin un « tueur » comme on le dit dans le jargon footballistique.

Au contraire de ses grands rivaux, Madio Mané a pour terrain de jeu…presque tout le terrain. C’est un organisateur patenté qui possède, outre un excellent jeu de jambes, une puissance de tir remarquable et un sens poussé pour bien distribuer les rôles.

Il n’obtient que quelques occasions de marquer pendant une partie, mais il se fixe comme objectif principal, de faire l’impossible pour transformer ces occasions en buts.

Pour cela, il a une bonne maîtrise technique du ballon, une condition physique adaptée au jeu, un mental à toute épreuve et surtout une motivation, personnelle, réfléchie qui l’aide à grimper tous les échelons en un temps record.

Si, sans tricher, les autorités mondiales du football savaient faire la différence entre un marqueur de buts et un joueur accompli pour une récompense mondiale, Sadio Mané aurait pu être le meilleur au monde. Malheureusement, il commence à crouler sous le poids de l’âge, et n’obtiendra jamais un ballon. Fût-il de bronze.

Sébé