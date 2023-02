15eme édition de la Ziarra de la famille Aidara: Le Khalife invite les jeunes à perpétuer le legs de la paix

La famille du regretté Chérif Amadou Aïdara a célébré la 15ème édition de leur Ziarra. Occasion saisie par le Khalife Chérif Cheikh Oumar Aïdara d’inviter les jeunes à perpétuer le legs de la paix instaurée au Sénégal par les érudits de l’Islam.

La 15ème édition de la Ziarra de la famille Aidara a servi de tribune pour le Khalif Chérif Cheikh Oumar Aïdara d’inviter les jeunes à instaurer la paix. « Sans la paix, rien ne pourra se faire. L’intérêt personnel ne doit pas primer sur la paix. Nous, les marabouts, les jeunes, les femmes, devrons nous unir pour préserver la paix. Les jeunes sont l’avenir de ce pays. Notre pays est très envieux dans le monde car nous vivions en harmonie et cela a été fait par nos parents qui ont instauré cette stabilité et c’est à nous maintenant de prendre la relève et de suivre leur pas et d’éviter des tensions qui nous seront préjudiciables », dit le chef religieux.

Et de poursuivre : « Tout le monde doit s’y mettre et faire taire nos divergences. Car sans la paix, les musulmans ne pourront même pas aller à la mosquée pour prier. Les jeunes doivent être conscients de cela car il ne faut pas se presser, chaque chose viendra à son heure. Tout ce que l’être humain doit avoir dans sa vie, personne ne peut l’empêcher de l’avoir. Nous devons préserver cette stabilité et faire face à toute tension ». Revenant sur ce Ziarra, le Khalife soutient que c’est une occasion pour rendre grâce à Dieu et «magnifier l’islam», et surtout de se remémorer le regretté Chérif Amadou Aïdara, arraché à l’affection des siens en 1997.

Pour le président du comité d’organisation de ce ziarra, Mountaga Ba, rappelle que Chérif Amadou Aïdara est un érudit qui l’a initié. « Il est petit-fils du prophète et des Cheikh Tidiane Chérif. « il a vécu 150 ans sur terre. Nous avons commencé par des prières et de la lecture de coran. Le Khalife a parlé pour un Sénégal de paix car nous allons vers des élections et la tension reste vive. Il est important de parler de la stabilité du pays. Nous avons prié pour le roi. Nous voulons dire que nous sommes tous des frères. Tout le monde doit agir pour la paix et éviter ces tensions qui peuvent brûler ce pays. Les guides religieux ont la voix pour inciter leurs fidèles à la paix car l’Islam est une religion de paix et tout le monde doit s’y faire », dit-il.

NGOYA NDIAYE