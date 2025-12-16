GO : Cette année, Adji fêtera ses 32 ans…révolus

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce que le temps passe vite. Ce que les filles, et les filles- femmes mûrissent rapidement. C’est l’histoire d’une pauvre petite orpheline victime des turpitudes de la vie, mais aussi une sacrée cliente des scandales, qui sait se debrouiller, sans assistance. !

En principe ( comme disait le très prudent professeur Madior Salla ), Adj Sarr devrait être mineure, comme le prouveraient les papiers impecs quelle trimballe dans son sac. Mais selon Ndeye Khady Ndiaye, son ancienne patronne, çela, simplement le côté jardin.

Mais côté cour « moome, dangay waarou ». Il suffit d’écouter Ndiaya, la patronne de Sweet Beauty, l’ex salon de massage :

« La première fille que j’avais engagée, s’appelle Amina. Par la suite, il y a eu Diarra. J’ai fait toutes les démarches légales pour ouvrir ce salon. On avait même créé une page Facebook à travers laquelle on faisait appel à des candidatures libres pour recruter des masseuses. Je n’ai jamais recruté une fille sans expérience. Je les testais pour savoir si elles pouvaient masser. Parfois, il avait aussi des hommes, dans le lot. Tous ceux qui travaillaient chez moi, m’amenaient d’abord les cv prouvant leur parcours, et leurs formations. C’était une obligation. Quand j’embauchais quelqu’un, je prenais sa carte d’identité que je photocopiais et gardais pour moi.

D’après la première carte d’identité de Adji Sarr, elle avait 26 ans. C’était en 2021. Malheureusement cela fait partie des documents qui m’ont été volés, comme j’ai eu à le dire dans la presse… »

Voilà donc pourquoi il était un peu difficile de faire foi à de simples declarations orales, de pour connaître l’âge exact de Adji qu’on dit à présent émigrée en Angleterre.

Mais quand on sait qu’à l’époque son compteur ( qui pouvait être trafiqué) affichait déjà 26 bornes, et qu’elle est née auois de Novembre, pas compliqué pour savoir que dans deux mois, elle fetera presque…ses 32 ans. Aussi simple que ça.

Sebé