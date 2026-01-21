Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
lions du senegal en vert

CAN 2025 : La CAF dévoile le 11 type avec 4 Sénégalais

21 janvier 2026 Sport

La Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi 21 janvier le onze type de la CAN 2025, avec la présence de quatre Lions de la Teranga. Il s’agit de Sadio Mané, Moussa Niakhaté, Gana Gu7ye et Pape Guèye..

La Confédération Africaine de Football a officiellement révélé le onze type de la CAN 2025, mettant à l’honneur les performances exceptionnelles du tournoi. Portée par des cadres comme Yassine Bounou dans les buts et une charnière défensive solide composée de Hakimi et Niakhaté, cette équipe reflète l’équilibre parfait entre solidité et expérience.

En attaque, le trio de feu composé de Sadio Mané, Victor Osimhen et Brahim Díaz incarne la puissance offensive de cette édition. Soutenus par un milieu créatif où brillent les frères Gueye et l’intenable Lookman, ces talents confirment la domination des grandes nations et l’émergence de nouveaux maîtres du jeu africain.


20260121 111040

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 01 20 074847

La mâchoire arrachée, un stadier blessé par des supporters sénégalais

Selon des informations de Foot Mercato, un stadier a été évacué sur civière lors de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved