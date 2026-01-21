CAN 2025 : La CAF dévoile le 11 type avec 4 Sénégalais

La Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi 21 janvier le onze type de la CAN 2025, avec la présence de quatre Lions de la Teranga. Il s’agit de Sadio Mané, Moussa Niakhaté, Gana Gu7ye et Pape Guèye..

La Confédération Africaine de Football a officiellement révélé le onze type de la CAN 2025, mettant à l’honneur les performances exceptionnelles du tournoi. Portée par des cadres comme Yassine Bounou dans les buts et une charnière défensive solide composée de Hakimi et Niakhaté, cette équipe reflète l’équilibre parfait entre solidité et expérience.

En attaque, le trio de feu composé de Sadio Mané, Victor Osimhen et Brahim Díaz incarne la puissance offensive de cette édition. Soutenus par un milieu créatif où brillent les frères Gueye et l’intenable Lookman, ces talents confirment la domination des grandes nations et l’émergence de nouveaux maîtres du jeu africain.