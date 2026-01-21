Affaire ASER : La Cour suprême annule la décision de L’ARCOP

Partager Facebook

L’affaire du supposé scandale à l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) connaît un nouveau tournant. En effet, la Cour suprême vient d’annuler la décision de l’ARCOP relative au dossier AEE POWER. L’information a été donnée par le directeur général de l’agence en l’occurrence Jean Michel Sène.

« Après quinze longs mois de désinformation, de manipulation et de bataille judiciaire sur le dossier AEE POWER, l’ASER vient d’obtenir à l’instant, l’annulation de la décision de l’ARCOP par la Cour suprême : le dossier est désormais vidé. S’ouvre maintenant le temps de la vérité », a-t-il fait savoir.

Dans cette perspective, Jean Michel Sène annonce qu’il tiendra, dans les jours à venir, une conférence de presse, pour, dit-il, revenir en détail sur ce dossier, d’en exposer les faits, les responsabilités et le modus operandi mis en place pour tenter de s’enrichir sur le dos des Sénégalais.

Selon lui, le procédé utilisé par certains dans ce dossier a été le même dans d’autres projets. Il promet, ainsi, de se battre résolument contre ces pratiques.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com