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Retiré des activités du groupe WhatsApp « Diomaye Président » où il avait fini par échouer, Siré Sy, l’equibriste » politique, a fini par s ériger personnellement conseiller du Président.

Voici par exemple ses dernières recommandations à Diomaye : « On m’a informé et j’ai vérifié et constaté que j’ai été retiré du groupe whatsapp de la Coalition Diomaye. (…)

PR Diomaye, après Sonko et le pastef, celui avec qui TU feras face prochainement, dans une adversité tenance, ce sera bien Mimi Touré qui TE causera plus d’ennuis avec le pastef dont VOUS dites appartenir à ce parti, avec ousmane sonko, avec la Coalition Diomaye et un pan entier des vrais patriotes et amoureux du Sénégal.

Siré SY » Dont acte. Mais vu la qualité du texte qui vacille entre le TUTOIEMENT, peut-on être sûr quil est authentique et vient de Ciré Ly, quoi que……….

Sébé