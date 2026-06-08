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Gassane: Pour des promesses non tenues , El Malick attendu de pieds fermes par une frange de la population

Pour promesses électorales non honorées dans la commune de Gassane ( département de Linguère), les 1949 électeurs qui avaient voté pour le Pastef lors des élections présidentielles du 24 mars 2024 n’ont pas manqué de manifester leur déception. En effet, depuis deux ans , selon Ousseynou Ka du mouvement Gassane Ca Kanam, des voix s’élèvent pour dénoncer le manque de considération de l’actuel régime à l’égard du Pastef local et ses alliés de première heure qui ont porté triomphalement la Coalition<< DIOMAYE PRESIDENT>> lors du scrutin présidentiel de 2024 . A en croire Ousseynou Ka responsable politique Pastef à Gassane seules deux communes ( Gassane et Linguère) avaient gagné les présidentielles de 2024 dans le département de Linguere, les 17 autres communes qui restent sont tombées dans l’escacerelle de la coalition BBY avec Amadou Ba .

En clair d’après Ousseynou Ka, la commune de Gassane comptait 12 centres de votre qui abritaient 20 bureaux de vote avec 6550 inscrits , à l’issue des votes Diomaye Faye avait obtenu 1949 voix soit 47, 36% suivi d’Amadou Ba avec 1874 voix soit 45,54% . De l’avis toujours d’ Ousseynou Ka, à Linguère qui comptait 12247 inscrits repartis dans 5 centres et 26 bureaux de vote, au soir du 24 mars 2024, Diomaye Faye avait obtenu 3476 voix soit 48,66 % , vient après Aly Ngouye Ndiaye avec 2103 voix soit 29,44 %, Amadou Ba en troisième position avec 1225 voix soit 17, 15 % et Khalifa Sall qui fermait la marche comptait 83 voix soit 1, 16% Les autres 17 communes ont été largement gagnées par la coalition BBY avec le candidat Amadou BA. La Coalition DIOMAYE PRESIDENT grâce à l’arrivée et à l’appui d’ Ousseynou KA, Président du Mouvement local GASSANE CA KANAM , selon ses sympathisants ,ce dernier a récupéré la Commune de Gassane. Poursuivant , Ousseynou Ka de déplorer<< depuis deux ans, aucune nomination n’a été effectuée dans la commune de Gassane. Ce qui inquiète les populations qui disent être trahi par le régime actuel.>> renchérit il .Selon Sohibou Samb un notable de la commune de Gassane, interrogé sur place <<le régime actuel n’a pas tenu ses promesses pour Gassane. Lors de la campagne législative El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et par ailleurs tête de liste de la coalition PASTEF avait promis que les travaux de la route Taif, Gassane Thiel allaient démarrer au mois de décembre 2024. Jusqu’à présent aucune information pour cette route.>> Notre interlocuteur, continue de rappeler <<qu’ El Malick Ndiaye avait promis que si la liste Pastef gagne la candidate suppléante Madame Rokhaya Ndiaye allait remplacer le titulaire Saye CIssé qui était directrice de la solidarité au ministère de la femme mais jusque là rien .>>. Un membre du mouvement Gassane ca kanam va plus loin <<dénonçant la situation une arnaque politique, déclare que leur leader Ousseynou KA secrétaire général de la SONAGED SA est loyalement ignoré par El Malick Ndiaye qui n’a pas voulu faire sa promotion.>> Ce même membre de Gassane Ça Kanam d’ajouter qu’après son élection à l’Assemblée nationale( El Malick Ndiaye ) a tout fait pour faire nommer son suppléant Moctar BA qui a perdu pourtant les élections législatives même dans son propre bureau de vote . De l’autre côté Serigne Galasse Kane chef de village de Touba Kane (une localité de la commune de Gassane) soutient que c »est grâce à Ousseynou Ka que la population de Gassane a voté pour le compte de la coalition Diomaye aux élections présidentielles de mars 2024 et des législatives du novembre 2024 pour le Pastef . Aujourd’hui les sympathisants du mouvement Gassane Ça Kanam derrière leur Président Ousseynou Ka démontrent toute leur insatisfaction à l’endroit d’ El Malick Ndiaye qui n’a rien fait pour Gassane sinon la nomination d’une dame Rokhaya Ndiaye comme chargée de mission. D’après ces derniers Ousseynou Ka devrait être nommé directeur général. Les souteneurs d’Ousseynou Ka de préciser que leur leader ( Ousseynou Ka) fait partie des cadres du Djolof et il a une base politique solide. Des indiscrétions renseignent qu’ Ousseynou Ka serait courtisé par la Coalition Diomaye. En tout cas à l’époque, le nouveau Ministre Idrissa Samb l’avait tari d’éloges lors de son passage à Gassane si on se fie auprès de sa base « toute commune aurait voulu avoir un fils comme Ousseynou Ka, techniquement formé, professionnellement compétent, politiquement engagé ». D’où le patron de Gassane Ca Kanam <<fait partie des leaders actuels du Djolof sur qui il faut compter >> glorifie un de ses sympathisants.

Samba khary Ndiaye (Linguère)