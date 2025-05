20e édition des Cauris d’Or: Distinction de deux éminents chercheurs sénégalais

Partager Facebook

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation se réjouit de la distinction de deux éminents chercheurs sénégalais lors de la 20e édition des Cauris d’Or, organisée le Samedi 10 mai 2025 par le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS). Il s’agit du Professeur Amadou Gallo Diop, ancien Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation, et du Professeur Gayane Faye, Coordonnateur du projet spatial SENSAT.

À travers ces distinctions prestigieuses, c’est l’ensemble du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui est mis à l’honneur. Elles témoignent de la reconnaissance des efforts soutenus fournis par les chercheurs et les institutions pour bâtir un Sénégal résolument tourné vers la connaissance, la science et la technologie.

Ce lundi 12 Mai, le MESRI a reçu le Professeur Gayane Faye en audience afin de lui adresser ses félicitations personnelles ainsi que celles de l’ensemble du département. Le ministre a salué la portée du projet SENSAT dans le domaine de la recherche appliquée, et a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à soutenir et à valoriser les acteurs de la recherche, véritables leviers du développement économique, social et technologique du Sénégal.