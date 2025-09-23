Uploader By Gse7en
259 migrants secourus au large de Dakar

23 septembre 2025

Ce lundi, 259 migrants ont été secourus à environ 100 kilomètres au large de Dakar par la Marine nationale et l’Armée de l’Air sénégalaises. L’embarcation, en provenance d’un pays voisin, était en difficulté en pleine mer. Les migrants ont été conduits à la Base navale Amiral Faye Gassama.


L’opération conjointe a permis de récupérer sains et saufs les 259 candidats à l’émigration clandestine. À la Base navale, ils ont été pris en charge par les services compétents. Les procédures d’identification et d’assistance humanitaire ont été entamées, ainsi que les démarches pour un éventuel retour dans leur pays d’origine. « Sud Quotidien » rapporte que cette intervention s’inscrit dans la lutte contre l’émigration irrégulière et la sécurisation des frontières maritimes du Sénégal.

