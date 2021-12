Pour les besoin de la fête de ‘Noël, l’acteur de développement communautaire, dans l’accompagnement des nécessité a agi avec la magie du Noël pour redonner le sourire.

Afin de remplacer le traditionnel spectacle de Noël, l’ambassadeur des enfants a décidé d’aller voir les enfants chez eux pour leur remettre un cadeau. Selon Mohamed El Habib Gaye ils ont tenu à finir cette année en beauté avec la deuxième édition de « Père Noël chez moi ». En l’en croire L’événement avait pour objectif 1 jouet = 1 sourire », a t- il dit. Père Noël « chez moi »devient une réalité

.L’homme très disponible dans l’accompagnement des nécessité a agi avec la magie du Noël pour redonner le sourire. Par ailleurs, la balade de Noël s’est rendue à la cité Avion à Ouakam. Mohamed El Habib Gaye était accompagné d’une forte délégation pour rendre le sourire au nécessiteux. « Nous avons remis plus de 50 cadeaux aux enfants avec nos maigres moyens et sur fond propre. Au delà des enfants, les parents, la main sur le cœur, ont salué cette belle initiative », tonne l’édile acteur.

Au delà des enfants, les parents, la main sur le cœur, ont salué cette belle initiative. Mohamed El Habib Gaye a montré son satisfaction avec l’engagement et l’accompagnement des parents , en restant très attentifs à leurs recommandations, en donnant le meilleur d’eux mêmes à l’école, en apprenant à respecter et aimer comme pour eux même. Pour finir les enfants sont l’espérance, l’avenir et l’avenir de demain. « Être toujours avec les jeunes et pour les jeunes »

DJANGA DIA