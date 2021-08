30 millions aux locales: Encore le diktat des politiques !

Le diktat des politiques a encore prévalu. La caution pour les locales vient d’être fixée à 15 millions pour chaque élection (communale et départementale), ce qui fait un total de 30 millions. Une décision prise d’une façon unilatérale par les autorités de l’Etat et rendue publique par arrêté du Ministère de l’Intérieur, la question n’ayant pas été tranchée par consensus au dialogue politique.

Sur la forme, il fallait allumer un contre-feu face à la question récurrente des inondations. Une stratégie de communication souvent usitée pour orienter le débat et faire oublier une question sérieuse. Même si, par ailleurs, les victimes de ces fortes pluies continuent à souffrir et méritent d’être soutenues, rapidement. Qu’à cela ne tienne, les autorités, en choisissant de porter la caution à ce montant, se sont beaucoup rapprochées des propositions de la majorité qui étaient à 20 pour chacune des élections et à 5 millions pour l’opposition.

Une décision maladroite parce qu’instaurant, définitivement, pour ce qui concerne les locales, une démocratie non pas décentralisée mais censitaire.

En effet, pour être élu, il faut être candidat et pour être candidat, il faut être riche ou être parrainé par des riches. Et le risque, à ce propos, c’est l’entrée en jeu des lobbies dans certaines communes à enjeux stratégiques. Des puissances occultes ne manqueront pas de financer leurs ‘’candidats’’ avec, en retour beaucoup plus de spéculations foncières, de passe-droits, de corruption au grand dam des populations.

L’autre inconvénient majeur, c’est que pour être candidat, il sera également nécessaire d’être dans un parti ou coalition et d’être parrainé par ces derniers. Et dans cette dynamique, le but du jeu est de hisser les ‘’politiques’’ pour ne pas dire les politiciens à la tête des Mairies et des conseils départementaux. Se faisant, les politiques sont sûrs de rester entre eux en écartant le maximum de candidatures indépendantes. Un réflexe corporatiste d’un autre siècle. Ces honnêtes citoyens qui, parce qu’ils pensent pouvoir apporter quelque chose à leurs terroirs, voulaient se présenter, n’auront d’autres choix que de renoncer.

Aujourd’hui, cet arrêté va à l’encontre de l’esprit de la décentralisation. Car, en instaurant cette forme de gouvernance décentralisée, l’Etat souhaitait justement promouvoir la démocratie participative à la base. Eh bien, c’est raté. Les états-majors politiques vont non seulement gérer le pouvoir central mais aussi les administrations communales en y perpétuant les mêmes habitudes de laxisme, de gabegie, de clientélisme, de corruption et de trafic d’influence.

Malheureusement, notre démocratie, au lieu de s’enrichir, ne fait que se détériorer du fait de ce réflexe grégaire de politiques qui ne veulent faire aucune concession quand il s’agit de renforcer leurs pouvoirs. Macky veut avoir ses ‘’Maires’’ partout et être sûr de gagner également les autres échéances électorales auxquelles il tient tant : législatives et présidentielle. Il veut manifestement voir ses hommes et ses femmes, ceux de cette grosse machine électorale qui est Benno, tout rafler sur son passage.

Bien sûr, une bonne partie de l’opposition ne manquera pas d’être représentée dans beaucoup de communes mais le montant de la caution aura l’inconvénient de dissuader beaucoup de monde. Voilà ce qui se passe quand une des parties au jeu fixe les règles. Elle fait ses calculs, décide à son avantage car personne ne veut organiser et perdre. On a tellement parlé de nécessité de mettre en place un filtre pour limiter les candidatures que finalement, tout le monde y a cru. En réalité, ce n’était pas nécessaire. Car, quand il s’est agi de trouver 60 milliards pour un avion, le Président n’a pas hésité. Est-ce plus urgent qu’une élection ?

Pis, on nous parle de 30 milliards pour des tenues destinées aux élèves. Et pour des élections, on lésine sur les moyens. Encore une fois, on a raté le virage d’une bonne approche démocratique sur une question aussi essentielle.

Assane Samb