Sessions ordinaires Cames: Le leadership du Sénégal magnifié via Hann à Abidjan

Le Sénégal, qui va abriter avant la fin de l’année 2021, le Sommet des chefs d’Etat du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), était à l’honneur lors de l’ouverture des travaux des 37e et 38e sessions ordinaires de ladite structure qui se déroulent à Abidjan.

Lors de sa prise de parole, Pr Bertrand Mbatchi, Secrétaire général du CAMES, a tenu à magnifier le leadership de Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal.

A l’en croire, si le Président Macky Sall a accepté que le Sénégal abrite cette grand-messe des chefs d’Etat du CAMES, c’est grâce au plaidoyer, et surtout le leadership de Dr Cheikh Oumar Anne qui, lors de la remise virtuelle de la première édition du “Prix Macky Sall pour la Recherche” du CAMES, avait indiqué que “le Sénégal est prêt à accueillir ce Sommet”.

“Pour mémoire, et pour marquer simultanément notre haute admiration, à notre bienfaiteur, il convient de signaler que le donateur a remis personnellement le prix au lauréat, tout en ajoutant un montant de 500 000 000 à sa dotation initiale, dans le but d’en arriver à l’organisation annuelle du Prix Macky Sall, au lieu de façon bisannuelle, comme nous l’avions imaginé au départ’’, a également soulignné le Secrétaire général du CAMES.

Avant de renchérir : “Le Secrétariat général, très honoré par cette décision, à laquelle je me permets d’entrevoir le plaidoyer efficace de Cheikh Oumar Anne. Ce qui constitue pour le CAMES, l’occasion de bénéficier d’un nouveau départ, d’un second souffle, pour mieux impacter le développement des États et soutenir la compétition mondiale par un service innovant et de qualité”.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a confirmé que le président de la République du Sénégal a décidé d’ajouter à sa contribution initiale la somme de 500 millions de F CFA.