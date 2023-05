3e mandat: Idy interpelle Washington sur la question et les problèmes juridiques de Sonko

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a embauché deux défenseurs américains des droits de l’homme pour aider à sonner l’alarme à Washington sur plusieurs développements potentiellement inquiétants. L’annonce est faite par le média the Africareport.

Idrissa Seck a en effet soulevé deux questions notamment l’attente généralisée selon laquelle le président Macky Sall se présentera pour un troisième mandat controversé lors des élections de l’année prochaine et les problèmes juridiques croissants auxquels est confronté Ousmane Sonko, son principal adversaire.

D’ailleurs, l’ancien président du CESE prévoit une visite aux Etats-Unis. Selon des médias tels que BNN et The Africa Report, cités par le journal L’Info, l’ancien Premier ministre a recruté deux défenseurs américains des droits de l’homme pour aider à sonner l’alarme à Washington sur deux questions aux développements potentiellement inquiétants : le 3e mandat et les problèmes juridiques de l’opposant Ousmane Sonko.

Idrissa Seck exhorte les États-Unis à se montrer à la hauteur de leur rhétorique en faveur de la liberté face aux inquiétudes croissantes concernant l’état de la démocratie au Sénégal, selon le journal L’Info.