4 Avril à Thiès : La fin de la « discrimination budgétaire » suite à une dotation d’un milliard de FCFA

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Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a effectué une visite de chantier stratégique dans la cité du Rail ce week-end. Cette descente sur le terrain s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de l’indépendance, que le président de la République a choisi de délocaliser cette année à Thiès.selon Seneweb.

Moussa Bala Fofana a profité de cette visite pour pointer du doigt les disparités de traitement dont souffraient certaines localités par le passé. Évoquant une « discrimination négative » qui privait les collectivités de leurs ressources légales, il a annoncé une correction majeure des trajectoires financières.

L’exemple le plus frappant concerne le Fonds d’Équipement des Collectivités Territoriales (FECT). Le ministre a révélé un bond spectaculaire des investissements : « Là où la ville de Thiès bénéficiait auparavant d’un appui de moins de 100 millions de francs CFA, nous avons respecté le décret et sa dotation est passée à plus d’un milliard de francs CFA ». Selon lui, cette mise en conformité budgétaire est le véritable moteur de l’exécution rapide des travaux actuels.

Le ministre a tenu à magnifier cette décision présidentielle de confier l’organisation d’un tel événement à une collectivité territoriale. « Lorsque le chef de l’État a donné son aval, un plan d’action clair nous a été présenté. Nous avons mobilisé l’accompagnement de l’AGETIP pour permettre à la ville de Thiès de relever ce défi et de démontrer que le Président a eu raison de faire confiance aux territoires », a-t-il souligné.

L’enjeu de cette célébration dépasse les festivités du 4 avril. Pour le ministre, Thiès fait office de test grandeur nature pour valider la stratégie de décentralisation des grands événements nationaux. « Si nous réussissons à Thiès, nous conforterons cette vision et encouragerons le président de la République à porter son choix sur une autre ville dès l’année prochaine », a-t-il affirmé avec conviction.

Moussa Bala Fofana a conclu en lançant un appel à la mobilisation des populations thiésoises pour faire de cette fête un succès historique. L’objectif final, selon lui, est de bâtir un État où chaque ville dispose des moyens et des infrastructures nécessaires pour accueillir dignement des événements d’envergure nationale, tout en garantissant un cadre de vie de qualité à ses citoyens.