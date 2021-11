El Hadji Malick Gueye clarifie…

Une certaine presse a publié à sa « Une »: « Élections locales à Kaolack: L’ex-député El Hadji Malick Gueye rejoint la Coalition And Napoléon And Liguey » de Serigne Mboup à Kaolack. Nos confrères ont fait savoir que l’ancien Président de la Fédération départementale Pds de Kaolack a été travaillé au corps par Mouhamed Youssouph Bengelloun, tête de liste départementale de cette Coalition mise sur pied par le Président Directeur Général du Groupe CCBM, par ailleurs, Président de la CCIAK. Il a tenu à apporter des éclairage sur les raisons de sa jonction qui continue d’alimenter la chronique dans les chaumières politiques du Saloum . A en croire le leader en chef du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »: « Nous avons pris la ferme décision de soutenir les listes de la Coalition « And Nawlé And Liguey » de Serigne Mboup et de Mohamed Youssouph Bengelloun. Nous sommes mis au rancart au niveau de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakkar (BBY). Nous sommes victimes d’inconsodération, de mépris et de manque de respect notoire de la part des têtes de liste de BBY ici, à Kaolack. Voilà ce qui justifie notre profonde insatisfaction,notre amertume et notre rupture avec Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye « Rahma », tonne El Hadji Malick Gueye. Ce dernier , d’attirer l’attention du Chef de l’Etat: »Je suis 100% avec le Président de la République Macky Sall. Nous le soutenons dans toutes ses entreprises du futur. Nous comptons ramer à contre-courant des investis de Benno par ce que tout simplement nous nous sentons sous-estimés,voire mésestimés. Aucun des militants ou sympathisants de « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » n’a été investi. Dans le Pôle du Sine Saloum, notre structure est forte de 71 conseillers municipaux et départementaux. Nous sommes conscients de notre force de frapper . Au soir du 23 Janvier 2022, nous allons le démontrer encore une fois « , promet Milk.

