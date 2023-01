43ème Ziarra Omarienne: Madame Astou Thiam, l’une des forces invisibles de l’évènement   

La 43ème « Ziarra Omarienne » s’est tenue ce samedi, à Dakar. Comme chaque année, ce sont des centaines de fidèles musulmans qui commémorent cette grande journée de prières. A l’occasion de la cérémonie officielle marquant la fin des activités de la 43 édition de la Ziarra Omarienne, évènement commémorant le rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall, Madame Astou Thiam par ailleurs nièce du Khalif avec l’aide de ces cousins et cousines n’a pas négligé les efforts, logistique silencieuse, accueil des invités au sein de la maison pour la réussite de l’évènement chez le Khalif Thierno Madani.

Dans une mission de lutter contre les anti-valeurs qui sévit depuis un moment dans la société sénégalaise, la population surtout la jeunesse est pris en otage par les défis sociaux, religieux et éthiques. A l’occasion de 43éme Ziarra Omarienne, Madame Astou Thiam durant son discours est revenu sur la situation du Pays notamment sur l’éducation et la stabilité du Sénégal. Selon elle, le marabout a bien raison de dire que le Sénégal reste un pays de paix dans une sous-région en proie à de nombreux conflits mais force est de constater que notre commun vouloir de vivre en communauté, longtemps magnifié, mérite d’être préservé’’.

Cette année, il y’avait la présence du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy et de plusieurs responsables de foyers religieux. Et le théme principal portait sur ‘’les facteurs de déséquilibre de nos valeurs, quelles prescriptions islamiques et éthiques civile pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble ».

Ce théme s’inscrit dans une dynamique de rappeler les fondements de la société Sénégalaise qui depuis un certain moment est menacé par plusieurs déséquilibres, comme la corruption, l’absence d’équité territoriale, l’inégalité dans la répartition des ressources, le sentiment d’impunité et d’injustice’’ et le manque d’éducation. ‘’Le Sénégal ne peut s’accommoder de ces antivaleurs sans menacer sa stabilité’’ averti le marabout. Selon Thierno Macky Tall, l’harmonie et la paix sont des valeurs que nul n’a le droit de compromettre ajoutant qu’il s’agit même d’un devoir pour chaque citoyen d’œuvrer pour le maintien de ces valeurs qui cimentent la cohésion sociale.

Ainsi la famille Omarienne invite les sénégalais à cultiver le vivre ensemble, le respect mutuel et un comportement exemplaire vis à vis des institutions de la République. La famille religieuse a affiché cependant ‘’sa préoccupation face à la montée en puissance de la criminalité, des vols à main armée ainsi que de la mauvaise utilisation des réseaux ». ‘’La préservation des valeurs ainsi que la lutte contre l’incivisme deviennent, dès lors, un combat perpétuel pour tout citoyen mais surtout un sacerdoce et une grande responsabilité de l’Etat et des gouvernants’’, ajoute les guides religieux

Et le ministre Samba Sy de magnifié le rôle de la famille Omarienne pour la préservation de la stabilité sociale du Sénégal. Le ministre a invité les citoyens à s’approprier de la culture des bonnes pratiques pour maintenir la paix et la cohésion sociale.