Les Chinois en prison pour 6 mois

Les trois Chinois qui s’activaient dans l’exploitation illicite de l’or à Kédougou ont été attraits devant la barre jeudi dernier. Peng Tai, Li Qisheng et Huang Haibo ont été condamnés à 6 mois ferme par le juge. Le tribunal a également ordonné la saisie de tout le matériel retrouvé sur le site, renseigne Libération. La société chinoise Tianji investment group avait réussi à obtenir une autorisation de prospection (et non d’exploitation) délibérée par la Direction des Mines. Le permis de prospection, lequel ne leur accorde aucun droit pour exploiter ou extraire l’or, a été délivré le 29 novembre 2021.

Articles similaires