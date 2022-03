Pourquoi Serigne Assane Mbacké a rejoint Sonko

L’ex-responsable libéral Serigne Assane Mbacké a déposé ses baluchons au parti d’Ousmane Sonko. Le désormais ex-responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) a officialisé hier son adhésion au Pastef. Il en a fait la déclaration hier à Touba en présence du coordonnateur de Pastef Touba, Serigne Cheikh Thioro Mbacké. Fondateur du mouvement Appel 221, il estime que l’heure a sonné pour donner plus de dynamisme au combat pour un Sénégal meilleur. Serigne Assane Mbacké a saisi l’occasion pour dénoncer la gestion du pouvoir en place qui excelle dans la corruption, la gabegie, l’impunité et le clanisme dans la gestion des affaires publiques. A l’en croire, le Président Macky Sall et son gouvernement ont plongé le Sénégal depuis dix ans dans une angoisse existentielle. Pourquoi le choix du parti d’Ousmane Sonko ? Serigne Assane Mbacké se dit conscient que l’objectif poursuivi par la majeure partie des Sénégalais ne peut se réaliser qu’avec des femmes et des hommes déterminés à mener un combat désintéressé pour le meilleur devenir de tous. Selon lui, c’est le temps de l’action, c’est la raison pour laquelle, il compte désormais le mettre à profit aux côtés de Sonko dont l’engagement et la détermination à œuvrer pour le développement du pays ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le coordonnateur de Pastef Touba, Cheikh Thioro Mbacké, remercie le président du mouvement «Appel 221» pour son choix porté sur Pastef.

