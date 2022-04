Le fils de Drogba porté disparu

Mais où est donc passé Isaac Drogba ? C’est la question que tout le monde se pose du côté de Coimbra, où le fils de Didier Drogba n’a plus donné de nouvelles depuis de longues semaines.

Né le 15 décembre 2000, Isaac Drogba évolue au poste de buteur. En août dernier, le natif de Paris rejoignait Coimbra au Portugal afin de jouer avec les U23. Oui mais voilà, l’attaquant n’a plus donné de nouvelles au club depuis plusieurs semaines. Dans un entretien accordé à Zéro Zéro, le coach des U23 Miguel Carvalho déclare : « Il est resté avec nous durant une courte période. « À un certain moment, en janvier je crois, il est venu me voir et m’a dit qu’il avait des examens scolaires en France, où il s’est inscrit. On est tombé d’accord sur une date de retour et il n’est jamais revenu. À l’heure où nous parlons, nous n’avons plus eu de nouvelles. »

Le technicien décrit ensuite le style de jeu d’Isaac Drogba : « C’est un attaquant sympathique. Rapide, bon techniquement. Il avait besoin de temps pour grandir, comme tout ceux qui arrivent d’un autre panorama. Il n’en a pas eu, il est parti et on ne sait pas s’il reviendra. C’est dommage qu’il se soit un peu reposé sur ses acquis, parce la qualité était là. J’ai découvert un garçon charmant. La différence, c’est qu’il n’avait pas besoin de travailler pour gagner de l’argent à un niveau supérieur. Or, en général, ce sont ceux qui en veulent vraiment qui réussissent. »