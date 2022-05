Délestages intempestifs à Linguère

A Linguère, la forte canicule et les délestages intempestifs hantent le sommeil des populations.

Les populations du département de Linguère ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, la forte canicule va avec des coupures d’électricité récurrentes. La température affiche depuis une semaine plus de 42 degrés à l’ombre causant du coup l’arrêt de plusieurs activités dans le milieu. Ainsi cette situation s’explique par la rareté doublée de la cherté de la barre de glace qui se vend à 200 voire 250 FCFA dans certaines zones du Djoloff. De sources dignes de foi, des matériels électroménagers sont endommagés du fait de la forte canicule qui est en train de sévir sur toute l’étendue du territoire départemental de Linguère. Toutes nos tentatives de joindre le responsable de l’agence de la SENELEC de Linguère sont restées vaines. En attendant que l’électricité revienne à la normale avec une baisse de la température, le Djoloff renoue avec la gêne et la psychose.