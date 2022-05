Milan champion de la Serie A

Onze ans après son dernier titre de champion, le Milan AC a remporté son dix-neuvième scudetto.

Dans la foulée du sacre de Manchester City en Premier League, le dénouement de la Serie A allait sacrer un des deux clubs de Milan. Leader avant cette 38e et dernière journée, le Milan AC n’a pas tremblé en s’imposant 3-0 contre Sassuolo grâce à un doublé du Français Olivier Giroud (17e, 32e) et à un but de Kessie (36e). Grâce à ce succès, et malgré la victoire de l’Inter contre la Sampdoria dans le même temps (3-0) avec des réalisations de Perisic (49e) et Correa (55e, 57e), l’équipe de Stefano Pioli s’adjuge donc le championnat d’Italie avec deux points d’avance sur son rival historique. Un Scudetto que le Milan n’avait plus goûté depuis 2011. Grâce à ce 19e sacre national, le Milan revient sur… l’Inter à la deuxième place des clubs les plus titrés au palmarès, assez loin derrière la Juventus et ses 36 trophées. Quoi qu’il en soit, ce Scudetto confirme que le Milan est enfin de retour à son prime, tout cela grâce à plusieurs Français, comme Mike Maignan, Pierre Kalulu, Theo Hernandez ou Olivier Giroud, grand artisan du titre avec ses 11 buts