600 ans après, la plus longue éclipse partielle de Lune aura lieu ce Vendredi

La plus longue éclipse lunaire partielle du XXIe siècle, d’une durée totale de six heures et deux minutes, aura lieu dans la matinée du 19 novembre. Cette éclipse sera même la plus longue depuis le XVe siècle, et se déroulera au total entre 6 h 02 UTC (moment où la Lune entre dans l’ombre de la Terre) et 12 h 04 (heure où elle en sort).

Elle ne sera malheureusement visible qu’en Amérique et à l’est du continent asiatique, le Soleil étant déjà levé en Europe à l’heure où la Lune sera en partie cachée (une animation et tous les détails de l’éclipse sont visibles ici sur le site Time and date). Le maximum de l’éclipse aura lieu à 9 h 02 UTC, où 99,1 % de la Lune sera dans l’ombre de la Terre.

Pourquoi l’éclipse du 19 novembre 2021 est-elle si longue ? Son point maximal sera atteint environ 41 heures avant que la Lune n’atteigne son apogée, c’est-à-dire son point le plus éloigné de la Terre. Or, plus la Lune est éloignée, plus elle voyage lentement le long de son orbite, ce qui signifie qu’il lui faut plus de temps pour traverser l’ombre de la Terre. Par comparaison, l’éclipse totale du 26 mai 2021, qui avait duré cinq heures et deux minutes (soit une heure de moins), s’était produite environ neuf heures après le périgée, le point le plus proche de la Terre.

Cette dernière était cependant plus impressionnante car sa magnitude (proportion de la partie éclipsée) était de 1,009 contre 0,974 pour celle du 19 novembre. La seconde plus longue éclipse partielle des 1.200 ans entre 1451 et 2650 aura lieu le 30 novembre 2039 et durera six heures.