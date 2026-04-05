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66ᵉ anniversaire de l’indépendance : le Roi Mohammed VI félicite le Sénégal et souligne la solidité des liens avec le Maroc

5 avril 2026 Actualité

 

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

Dans un message relayé par la page Facebook de l’Ambassade du Maroc au Sénégal, le souverain marocain a présenté ses félicitations au chef de l’État sénégalais, tout en formulant ses meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour le peuple sénégalais.

« Je souhaite, à cette occasion, relever le caractère séculaire exceptionnel des liens de fraternité qui unissent les peuples marocain et sénégalais ainsi que la qualité sans cesse renouvelée de la coopération entre nos deux pays », a souligné le Roi Mohammed VI dans son message.

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