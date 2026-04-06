Projet immobilier Kéria (Teyliom) à Diamniadio : un collectif de victimes en grogne contre Yérim Sow

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Entre le célébre entrepreneur Yérim Sow et le Collectif des Acquéreurs de Kéria (appartenant au groupe Teyliom), ça ne sent plus l’odeur de la rose ! Après avoir injecté des sommes astronomiques pour l’acquisition de logements, de nombreux chefs de famille (envrion 200) peinent à voir la couleur de leurs villas et/ ou de leurs appartements.

Sur place, le chantier est tout simplement à l’abandon. Ce qui suscite leur courroux: »Nous nous sommes regroupés au sein d’une structure, le Collectif des Acquéreurs de Teyliom Diamniadio. Au courant de l’année 2018, nous avions adhéré au projet Kéria mis en place par le groupe Teyliom de Yérim Sow. Ainsi, on devait nous construire des villas et appartements au noveau de la nouvelle Ville industrielle de Diamniadio. Certains ont honoré la facture à hauteur de 100%, d’autres à 80%, d’autres encore à 30% et 20%. Jusqu’à ce jour, rien de visible, de perceptible. On court toujours derrière les services de M. Sow », déplore Mme Kane, une des membre du Collectif des Acquéreurs de Teyliom Diamniadio. Elle poursuit, la voix pleine de rage: »En principe, on devait nous livrer ces logements en 2019/2020. Ce qui n’était pas le cas. Le groupe Teyliom avait pris comme prétexte la pandémie à Coronavirus

(ou Covid-19). Le comble du paradoxe, c’est qu’ils ont commencé, même, à se lancer dans d’autres projets alors qu’ils n’ont pas encore honoré les engagements pris devant nous. Ce qui est un véritable drame social. »

Une autre victime qui a préféré garder l’anomymat, de s’expliquer: »On ne comprend vraiment pas l’attitude du sieur Sow. L’État lui avait cédé le foncier presque gratuitement. Beaucoup d’entre nous avions fait des prêts à la banque, des sénégalais de l’exterieur ont mis leur argent pour dans l’espoir de se procurer d’ habitations à leur retraite. Mais, les responsables de Kéria(Teyliom) n’en ont cure. Ils laissent le chantier à l’abandon et refusent délibéremment de nous rembourser

l’argent. Ce qui est immoral ».

Disons que les membres de ce collectif qui interpellent le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, promettent d’aller vers d’autres actions fortes (marche, sit-in, grève de faim, etc.) et une action en justice si rien n’est fait pour trouver une solution rapide à leur problème.