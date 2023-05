750 Kg de cocaïne saisis : 10 requis contre les dealernal

L’affaire a fait un tollé à l’époque. Elle fait partie d’ailleurs d’une des plus grosses saisies de cocaïne que la marine nationale a signées.

Avec l’aide de leurs homologues espagnols, ils ont saisi en février 2019, au large des côtes sénégalaises, deux navires. L’un surnommait le «Addacious» battait pavillon Néerlandais, tandis que l’autre était sans nationalité. Le premier transportait une énorme quantité de cocaïne (30 colis de 25 plaquettes d’un poids total de 750 kg) en provenance d’Amérique Latine et à destination de l’Espagne. A bord se trouvaient Sean Robert Champan, John Glenn Edgar Silos et Saïd Lagmouri.

A bord du second navire sans nationalité se trouvaient Amadou Mboum et Faysal Boutmbmur. Ils ont été tous les 5 mis aux arrêts. La poursuite de l’enquête a conduit à l’arrestation de Mbaye Hadj, désigné comme étant le propriétaire du navire ainsi que Cissé Alpha Kane, Sileye Diallo et Alpha Ba.

Après près de 3 ans de détention préventive pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic international de drogue, contrebande en bande organisée, piraterie et navigation sans titre et faux et usage de faux en écritures privées, ils ont été jugés hier devant la Chambre criminelle de Dakar. Ils risquent tous 10 ans de réclusion criminelle, excepté Cissé Alpha Kane qui encourt 20 ans, si le tribunal suit le réquisitoire du parquet.