7éme ÉDITION DU SALON DES STARTUPS AFRITECH 4.0: Moustapha Sarré promet la création d’un écosystème favorable aux Startups

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Venu représenter le gouvernement en marge de la 7e édition du salon des Startups Afritech qui célèbre l’excellence et l’innovation, le ministre de la formation professionnelle a exprimé son satisfecit vis-à-vis de l’événement. Moustapha Sarré promet, par ailleurs, que l’Etat du Sénégal mettra en place un écosystème favorable aux Startups et des partenariats entre le secteur privé et la formation professionnelle.

Le porte-parole du gouvernement a magnifié, ce jeudi, la 7e édition du salon des Startups Afritech qui récompense les jeunes entrepreneurs avec un esprit créateur et innovant. En effet, Moustapha Sarré a exprimé, d’emblée, sa satisfaction de constater la vitalité et la diversité des initiatives que représentent les jeunes entrepreneurs Sénégalais. Dans ce contexte, le ministre se dit conscient que la formation professionnelle reste le socle sur lequel repose l’avenir de l’économie du pays.

Selon lui, la mission du gouvernement est de s’assurer que les jeunes d’aujourd’hui soient armés pour relever les défis de demain. À cet effet, il promet l’engagement de l’Etat à créer un écosystème favorable aux Startups qui passera par des programmes de formation adaptés pouvant permettre de transmettre des compétences techniques, mais aussi des compétences transversales comme la gestion de projets, la communication et le leadership.

Dans la même veine, le porte-parole du gouvernement indique que le but de l’Etat est de produire, non seulement, des travailleurs qualifiés, mais aussi des leaders visionnaires. Pour ce faire, Moustapha Sarré annonce la mise en place de plusieurs types de partenariats entre le secteur privé et les institutions de formation, afin d’assurer que la formation réponde aux besoins du marché. Dans la même dynamique, le ministre de la formation professionnelle mentionne que le pouvoir en place se donnera les moyens pour créer un cadre propice à l’innovation et à l’entreprenariat. Pour conclure, Moustapha Sarré encourage les jeunes entrepreneurs à continuer d’innover et à croire en leurs projets tout en restant animés par l’esprit d’entreprise et le savoir-faire

. Le porte-parole du gouvernement invite également les jeunes entrepreneurs à prendre le risque d’innover pour être parmi ceux qui vont inspirer les générations futures.

El HADJI MODY DIOP