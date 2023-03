8 mars : Honneur aux héros de l’ombre

La journée du 08 mars est dédiée aux femmes. Qu’elle soit mère, épouse, fille, employée, entrepreneuse, ouvrière, commerçante, etc., la femme mérite plus de considération, moins de condescendance et davantage de place dans les instances de décision, à tous les nouveaux.

Représentant plus de la moitié de la population sénégalaise, il est déjà heureux que les femmes soient bien présentes dans les instituts de formation et dans les universités. Parfois, leur nombre est supérieur à celui des garçons.

Mais, malheureusement, celles qui abandonnent en cours de route sont nombreuses. Et face aux pesanteurs sociologiques, elles sont sous-représentées dans les instances de décision.

Pourtant, celles qui assument des responsabilités en haut lieu ont toujours fait preuve de capacité managariale dans la conception et l’exécution des politiques publiques et de probité morale dans le maniement des deniers.

Ce qui doit encourager leur responsabilisation.

Bien sûr, les violences contre les femmes subsistent, dans nos sociétés et ailleurs dans le monde. Violences physiques et morales et d’autres atteintes à leurs droits fondamentaux. Elles continuent à souffrir de multiples maux et mériteraient davantage de liberté, d’ouverture, pour une société égalitaire et équitable.

Nos pensées vont cependant à celles qui, chaque matin, doivent prendre en charge leurs progénitures dans un contexte de flambée des prix, de cherté de la location et d’inflation.

Ces dernières sont les héros de l’ombre, celles qui soufrent en silence et dans l’indifférence générale. Celles-ci méritent tout notre respect, notre compassion.

Elles arrivent à nourrir leurs familles, à les mettre à l’école, à s’occuper parfois d’un mari indigent, à faire face aux nombreux défis existentiels qui se présentent à elles.

Ces petits mots leur sont dédié. Ce sont elles qui représentent certainement la majorité des femmes de notre société. Juste une façon de leur dire: Merci !!!

Assane Samb