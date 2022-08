les habitants de Gorée bloquent l’arrivée de la chaloupe

Une affaire des taxes municipales opposant la mairie et les habitants de l’ile de Gorée connaît une nouvelle tournure. En effet ces derniers ont décidé de bloquer l’arrivée de la chaloupe venant de Dakar.

Les habitants de Gorée ont bloqué l’arrivée de la chaloupe. La mairie réclame des taxes municipales. Selon le conseiller municipal, Djibril Seck, le Port Autonome de Dakar refuse de verser ces taxes à la mairie qui ne vit que de ses visiteurs de l’île. Selon les dernières informations les habitants de l’ile de Gorée se sont mobilisés au niveau du quai et ils ne veulent pas que la chaloupe accoste parce qu’il y a plusieurs points de revendication que ces derniers demandaient au sein de la liaison maritime Dakar-Gorée.

Selon le conseiller municipal, la première revendication, c’est la taxe municipale. Les Goréens souhaitent qu’elle soit insérée dans les tickets de la chaloupe. Et dire que cela fait plus de 10 ans qu’ils sont entrain de courir. « La mairie a fait une taxe de session municipale qu’on doit intégrer dans les tickets de la chaloupe et jusqu’à présent le Port ne veut pas intégrer cette taxe dans les tickets de la chaloupe« , a-t-il dénoncé.

Ce dernier déplore aussi le problème de sécurité auquel fait face l’île en raison « du monde » que le Port les envoie quotidiennement. « Et Gorée ne reçoit rien de la liaison maritime Dakar-Gorée« , a-t-il encore pesté. A ce griefs, s’ajoute le problème d’emploi des jeunes, martèle Djibril Seck selon qui, la liaison maritime Dakar-Gorée n’emploie pas les jeunes. « Cela fait deux ans maintenant que la subvention que recevait la mairie de Gorée n’est pas venue« , a-t-il martelé.

Pour l’heure, fait-il savoir, les habitants de Gorée sont obligés de faire des barrière pour faire payer directement les touristes qui descendent.« On n’a pas d’usine ni rien pour faire tourner convenablement notre budget. On n’a que la chaloupe et que Gorée ne reçoit rien d’elle« , se désole M. Seck.