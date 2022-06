A la loupe de la mobilisation de Yewwi: « Un test fructueux de la pêche aux suffrages »

La mobilisation de Yewwi askan wi est sur toutes les lèvres. En effet, ces leaders comptent faire face à Benno pour participer aux élections législatives. D’aucuns parlent « de test réussi ».

Au lendemain de la forte mobilisation de la coalition Yewwi-Wallu, nombreux ont été les observateurs de la scène politique qui se sont penchés sur le cas « Sonko. » C’est le cas de l’analyste Maurice Soudieck Dione qui estime que « Ousmane Sonko est le leader incontesté de l’opposition. » Selon l’analyste politique, il y avait une foule immense à la place de l’Obélisque. Un bras de fer qui est en train de se faire entre Benno et Yewwi. Yewwi montre qu’elle est engagée dans cette bataille et reste dans une dynamique tout en ajoutant des ingrédients pour raffermir sa position dont la lutte contre une 3ième candidature de Macky Sall.

Pour Mamadou Sy Albert, la mobilisation de Yewwi reste une démonstration de force et un signal fort pour Macky Sall. Ce dernier note que les leaders ont mis en avant un certain nombre de facteurs mais ne veulent pas entendre parler de non-participation aux élections. « Benno a un adversaire de taille qui est Yewwi askan wi qui cristallise cette aspiration aux changements », analyse Mamadou Sy Albert.

Un rapport de force engagé par deux grandes coalitions et cela a été entendu dans le discours d’Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias. « Nous l’avons bien entendu de la part de ces leaders, la bataille de la rue sera engagée. Dias fils a donné le ton et ce qui transparait à travers les discours c’est qu’aujourd’hui Yewwi et Wallu ont décidé d’envahir la rue pour faire reculer le régime en place », dit-il, craignant que ce pays se dirige vers le chaos.