Abass Fall prêt à démissionner si…

Le Conseil municipal de la Ville de Dakar tiendra une session extraordinaire ce lundi 25 août 2025, à partir de 10 heures, dans la salle de délibérations de l’Hôtel de Ville pour l’élection du maire de la capitale.

Candidat de Pastef, au pouvoir au niveau central et minoritaire à l’échelle locale, Abass Fall ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions. Il est le responsable de Pastef à Dakar.espère remporter le scrutin. En plus d’avoir «sécurisé» les votes de son camp et de ses alliés, il aurait convaincu beaucoup de conseillers Benno, selon Les Échos. L’un de ses arguments massue, souffle le journal : sa promesse de démissionner du gouvernement dès son élection.

Il aura face à lui l’édile intérimaire, Ngoné Mbengue, désignée candidate de Taxawu, majoritaire au Conseil municipal.