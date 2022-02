Abattage clandestin: 2 personnes déférées

Dans la journée du 15 février 2022 vers les coups de 17 heures, les éléments du commissariat spécial de Touba ont interpellé deux individus au quartier Madiyana Mbar yaa lors d’une descente inopinée sur les lieux.

Les éléments du commissaire Bassirou Sarr ont surpris 2 bouchers à l’intérieur du marché Mbar ya s’affairant autour d’un bouc et d’un mouton. En fait, ils avaient abattu les animaux. Appréhendés et conduits au commissariat de Dianatou, A. D et M. S ont répondu à l’interrogatoire des policiers.

Interrogé sur les faits, A.D âgé de 31 ans, né à Ndalane Ndiaye (Fatick), demeurant à Touba Darou Khoudoss, boucher de profession, a tout simplement tenté de se justifier. Il précisera que ce jour-là, il avait acheté un bouc à 25 000 francs au marché Madiyana au niveau de «Mbar yaa».

Il dira qu’après avoir acheté l’animal, il l’a égorgé à l’intérieur du marché dans un coin et c’est ainsi qu’il a été appréhendé par les éléments du commissaire Bassirou Sarr. Il a confié qu’il n’avait aucun document l’autorisant à abattre des animaux sur les lieux.

Confus, A.D déclare qu’il avait égorgé l’animal, acheté auprès d’un vendeur sur les mêmes lieux, dans le sens de bien faire seulement. Par ailleurs, M.S, né en 1959 à Touba, boucher de profession, domicilié à Touba Darou Khoudoss, reconnaîtra les faits qui lui sont rapprochés et a déclaré avoir acheté un mouton destiné à son marabout à 70 000 francs au marché de Madiyana pour le compte de ses amis au niveau du foirail.

Il reconnaît l’avoir égorgé sur les lieux car il était chargé de faire ce travail dans les plus brefs délais ; c’est ce qui l’a poussé à agir de cette sorte. Il a fait savoir aux enquêteurs que l’animal n’était pas l’objet d’un vol. Tous les deux professionnels de la viande ont été présentés au procureur pour abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui.