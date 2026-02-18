Tribunal de Dakar : Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt

Partager Facebook

Abdou Nguer, chroniqueur à la Sen TV, a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi 18 février 2026, pour diffusion de fausses nouvelles. Il avait été placé en garde à vue à la Section de Recherches après avoir contesté le communiqué du procureur de la République relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD.

Abdou Nguer avait publié une vidéo sur Dakar 18, dans laquelle il remettait en question la version officielle des faits. Le procureur de la République avait annoncé que l’étudiant était décédé suite à une chute du quatrième étage, mais Abdou Nguer avait exprimé des doutes sur cette version.

Il sera jugé en flagrant délit ce vendredi.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com