Abdoulaye Sow, SG de la FSF : « La coupe ne quittera pas le pays »

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Face à l’indignation générale suscitée par les récentes décisions de la Confédération Africaine de Football, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération Sénégalaise de Football ne mâche pas ses mots.

Le secrétaire général de la FSF dénonce une instance qu’il juge « pourrie » et assure que le Sénégal ne compte pas se laisser faire. « La coupe ne quittera pas le pays ! », a-t-il martelé, précisant que le président de la fédération est déjà en pleines discussions pour inverser la tendance.

​Malgré la tension, le dirigeant se veut rassurant sur l’issue de cette crise. Selon lui, le soutien international confirme la légitimité de la position sénégalaise :

« Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. »

Pour la FSF, l’objectif est clair. Transformer cette vague d’indignation en une victoire juridique et morale pour le football national.

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