Abus de Confiance portant sur 44 millions francs: Le procureur demande 2 ans ferme contre Opa Diallo et la dissolution de Conciergerie voyage

Extrait de prison, Opa Diallo, directeur général de Conciergerie voyage a été jugé hier, par le tribunal des flagrants pour avoir soutiré 44 millions francs à des pèlerins qui devaient se rendre à Fez. Le procureur a requis deux ans ferme contre le prevenu ainsi que la dissolution de son entreprise.

Né en 1994, Opa Diallo est au cœur d’une vaste escroquerie. Incarcéré pour avoir arnaqué des candidats au pèlerinage à la Mecque de 2022, le patron de Conciergerie voyage continuait à gruger de fidèles musulmans depuis sa cellule de prison. Sous le coup d’une plainte collective de 55 personnes pour un montant de 44 millions francs, Opa Diallo a été traîné ce mardi 10 mai, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où il répondait du chef d’abus de confiance. Ses deux comptables, Abibatou Kane et Pape Malick Thiam qui l’ont rejoint en détention le 8 mai, ont comparu pour la même infraction. Représentant des parties civiles, Mor Wélé Diop a expliqué qu’ils ont vu la publicité de l’agence Conciergerie voyage à la télé. C’est ainsi qu’ils ont déboursé chacun 800.000 francs dans le but de se rendre à Fez à l’occasion de la nuit du « Laylatoul Khadr ». « On devait partir le mardi 11 avril 2023.

La veille, Opa Dialllo nous a fait croire que les billets d’avion étaient disponibles », a soutenu monsieur Diop. Pour sa défense, Opa Diallo a allégué que son fournisseur n’avait pas livré les billets d’avion à temps. C’est pourquoi il a utilisé l’argent des victimes pour éponger ses dettes. Car son entreprise a un problème de trésorerie. Âgés respectivement de 40 et 46 ans, Abibatou Kane et Pape Malick Thiam ont déclaré à l’unanimité avoir versé les 44 millions francs dans le compte de l’entreprise de leur employeur.

Pour le maître des poursuites, le préjudice est irréparable. « 24h avant le voyage, certains candidats ont quitté l’intérieur du pays. Mais, ils n’arrivaient plus à joindre les responsables de l’entreprise », a dénoncé le parquet qui estime que le prévenu ne peut plus continuer à organiser des voyages et à spolier des citoyens. « Je demande la dissolution de l’entreprise ou à la limite une interdiction d’exercer », a-t-il souhaité. Pour la peine, le substitut du procureur a sollicité deux ans ferme contre Opa Diallo et six mois ferme à l’encontre de ses deux employés. Me Seyba Danfakha a sollicité la clémence pour Opa Diallo qui, d’après lui, n’a jamais été animé d’une mauvaise foi.

La robe noire a ajouté que son client est dans les dispositions pour rembourser les 44 millions francs. De l’avis de Mes Seck et Tafsir Abdoul Sy, on ne peut pas mettre dans le même panier Opa Diallo et ses co-prévenus. « Abibatou et Pape Malick ont fait quatre mois dans la société. Les sommes qu’ils ont reçues en leur qualité de comptables, ont été versées dans le compte de l’entreprise. On ne peut pas les poursuivre pour abus de confiance », a déclaré Me Sy. Au terme des plaidoiries, le juge a rejeté la demande de liberté provisoire de Pape Malick Thiam et Abibatou Kane, avant de fixer son délibéré au 17 mai prochain.

