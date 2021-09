Accès à l’eau dans le monde rural: Le Forum civil se penche sur la problématique

Le forum Civil a tenu hier un forum sur l’intégrité et la transparence hydraulique rural au profit des journalistes avec comme thème : l’impact de la réforme de l’hydraulique rurale sur la vie des populations. Il s’agit pour Birahim Seck de faire écouter aux journalistes les acteurs directs qui ont vécu et subi la réforme de 2014 sur la gestion de l’hydraulique rurale.

« Au forum civil nous pensons que quand il y a une réforme, c’est pour les populations. C’est une réforme dans le cycle de l’eau qui doit aller dans le sens de consolider l’accès à l’eau potable au profit des populations dans le monde rural », a d’emblée déclaré le patron du Forum Civil. A l’en croire, le constat du forum civil est celui des populations. « Nous avons constaté que les populations se révoltent, se désolent de la gestion actuelle de l’eau au niveau rural et c’est pourquoi on s’est dit il est impératif de les écouter pour savoir le pourquoi.

Il y a une réforme qui devait aller dans le sens d’améliorer leur conditions de vie. Mais on se rend compte qu’ils sont en train chaque jour de se révolter contre les concessionnaires de cette eau au niveau du monde rural » a constaté Birahim Seck. Une occasion pour lui d’alerter le Président de la République. « Nous attirons l’attention du président de la République à reprendre en main la question de l’eau au niveau du monde rural. Les populations sont fatiguées, énervées. Elles se révoltent, se braquent. Nous avons aussi constaté que les concessionnaires en tant que tel, l’Etat avait des obligations qu’il n’a pas respectées et l’eau est source de vie pour les humains mais également pour les animaux et les végétaux. Ça ne peut pas attendre », a lancé Mr Seck.

Pour autant, le forum civil pense qu’il appartenait à l’Etat en appliquant le principe de participation, de redevabilité d’impliquer davantage les populations pour une meilleure gestion de l’eau au niveau rural. Selon notre interlocuteur, « il n’est pas question que les populations qui se sont débattues à disposer de leur propre forage, avec leur propre matériel, qu’un ou des groupes qui viennent de l’extérieur s’accaparent de ce dernier acquis à la sueur de leur travail. » Concernant le ministère de l’Hydraulique, le forum civil de renseigner : « nous avons constaté une injustice par rapport à la gestion des ressources humaines.

Il y a une maltraitance qui est constatée dans la gestion des ressources humaines. Elle est décriée par le secrétaire général du Syndicat de l’hydraulique au niveau du Sénégal. Je ne sais pas si on doit réformer la réforme, si on doit revenir sur la réforme antérieure. Mais il est temps que le président prenne en main la question de l’eau au niveau rural avant qu’il ne soit trop tard ».