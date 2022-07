Accident : 22 gendarmes blessés dont 2 dans le coma

22 gendarmes blessés dont 2 qui se trouvent toujours dans le coma, tel est le bilan d’un accident qui s’est produit à Rufisque le 7 juillet dernier.

En provenance du Mali, le camion gros porteur, qui a percuté le bus qui transportait des gendarmes en formation pour devenir motards, allait livrer de la marchandise à Dakar. Au volant du gros porteur, il y avait le chauffeur de 30 ans, Yankouba Keïta.

Il comparaissait hier, devant le juge des flagrants délits de Dakar pour blessures involontaires, refus d’obtempérer et défaut de maîtrise. «Jusque-là, je ne comprends pas ce qui s’est passé. Tout ce que je sais, c’est que je contournais le rond-point, quand j’ai entendu des cris.

Automatiquement, je me suis arrêté pour savoir ce qui se passait», a dit à la barre Keita, toujours habité par la peur. Pourtant, il a été contredit par les éléments de l’enquête.

Car, les investigations ont prouvé qu’un gyrophare était devant le bus où se trouvaient les hommes en bleu. Au lieu de céder le passage au cortège, il s’est empressé pour contourner le rond point, selon le récit des agents. Qui ajoutent que c’est la remorque qui a heurté avec violence, le véhicule des gendarmes.

Ainsi, pour se disculper, Yankouba Keïta a soutenu mordicus qu’il n’a pas entendu la sirène et n’a pas non plus remarqué le bus.

Ces contestations n’ont pas réussi à convaincre le procureur qui a requis 6 mois de prison ferme contre lui. Réquisitions que Me Dramé, avocat de la défense, trouve sévères.

«Mon client n’a pas contesté les faits. Mais il est difficile pour lui de comprendre ce qui s’est passé. Nul n’est infaillible. Il a eu un moment de distraction qui a conduit à tous ces dégâts. Il conduit ce camion depuis 4 ans.

Ce jour-là, il dit qu’il n’a pas vu le motard», a relevé la robe noire qui a demandé une application bienveillante de la loi pour son client. À la fin des plaidoiries, le juge a infligé à Yankouba Keïta la peine d’1 mois de prison ferme après l’avoir déclaré coupable des délits qui pèsent sur lui.