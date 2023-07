Accident à NGEUNE SARR:  Antoine Félix Diome demande plus de fermeté dans le contrôle des véhicules

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diom s’est rendu sur les lieux de l’accident hier. Ce dernier n’a pas manqué de lancer un message aux chauffeurs. Antoine Félix Diom a demandé aux autorités chargées de la sécurité de poursuivre avec fermeté leur travail.

Le Ministre de l’intérieur peine à gober le fait que des enfants aient pris place dans ce bus. Il rappelle les mesures prises par le Gouvernement suite aux accidents tragiques survenus à Sikilo et à Sakal. « Cela repose avec acuité la question de la sécurité routière. Au mois de janvier, il y a eu un accident du côté de Sakal avec son lot de morts et à Sikilo. Un conseil interministériel a été tenu avec différents acteurs du transport. Des mesures avaient été prises. Il faut que les agents poursuivent leur travail », a indiqué le ministre de l’Intérieur. A ce titre, il fera savoir que les mesures prises avaient fait que les accidents de la route avaient connu une baisse.

A son arrivée à Louga, un bilan lui a été présenté par la gendarmerie qui fait état d’une opération de contrôle la veille avec 791 véhicules contrôlés, dont 16 immobilisés pour diverses infractions. Selon Antoine Félix Diome, parmi ces infractions le défaut de lumières, un surnombre de passagers etc. « Je vais m’arrêter pour déplorer le fait que l’on note un surnombre de passagers à bord. Sur la carte grise du véhicule, il est indiqué que le nombre de passagers est fixé à 60. On a dénombré 76 personnes.

Le bus a passé la nuit à Richard Toll. Ce qui prouve que quand les visites techniques sont faites, on enlève les strapontins. Une fois le contrôle effectué, on les remonte. C’est déplorable », a regretté A. F. Diome. Avec cet accident, l’on dénombre un total de 76 victimes dont 54 admis au SAU, 24 décès dont 22 sur le site de l’accident, 1 à l’admission au SAU et 1 à Saint-Louis, 3 cas graves évacués sur Saint-Louis. 13 corps ont été identifiés pour le moment. S’agissant de la collecte de sang, plus de 306 poches de sang collectées à l’EPS de Louga aux environs de 13h d’hier. Le suivi psychosocial du personnel, des blessés, et des parents des blessés et de ceux des personnes décédées est assuré par le psychiatre de l’hôpital régional de Louga et son équipe.

MOMAR CISSE