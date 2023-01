Accident à Sakal : Les charges retenues contre les deux chauffeurs

Rebondissement dans l’accident tragique ayant fait 22 morts et plusieurs blessés dans la commune de Ngueune Sarr, Arrondissement de Sakal, département de Louga. Le propriétaire du car impliqué dans la tragédie a été placé sous mandat de dépôt pour surnombre de passagers.

Le propriétaire du car de transport en commun impliqué dans le tragique accident de Sakal a été placé sous mandat de dépôt pour surnombre de passagers. Selon SourceA dans son édition de ce vendredi, l’enquête menée par le Parquet a révélé également que le véhicule a été transformé de manière artisanale , ce qui constitue une violation des règles sur l’aménagement et l’homologation des véhicules.

Mais on en sait un peu plus sur cette affaire. Selon nos sources, les éléments enquêteurs ont retenu, après une information judiciaire ouverte ce mercredi 25 janvier 2023, les chefs d’accusation suivants : homicide involontaire et blessures involontaires contre les deux chauffeurs et le propriétaire du car, défaut de maîtrise contre les deux chauffeurs, mise en danger de la vie d’autrui contre le propriétaire et le chauffeur du car, violation des règles sur l’aménagement et l’homologation des véhicules contre le propriétaire du car et surnombre de passagers et excès de vitesse contre le chauffeur du car.

Le tragique accident survenu dans la commune de Ngueune Sarr, située dans l’arrondissement de Sakal (Louga) a fait 22 morts et 18 blessés.