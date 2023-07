Accident de bateau à Saint-Louis : Antoine Diome déplore les 8 décès

Aprés l’accident de bateau, Le ministre de l’Intérieur s’est rendu à Saint-Louis pour s’enquérir de la situation après le chavirement d’une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière.

Au moins six personnes sont mortes dans le chavirement d’une pirogue mercredi à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, sur la route migratoire reliant le pays à l’archipel espagnol des îles Canaries, ont indiqué à l’AFP les sapeurs-pompier

Selon les informations, il s’agit d’une embarcation de migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes. « Il y a eu six morts et quatre rescapés au large de Saint Louis », a déclaré un commandant de compagnie de sapeurs-pompiers de la ville. Le bilan a été confirmé par un responsable local ainsi que par une source proche de l’enquête qui n’ont pas souhaité donner leur nom.

Le ministre a déploré la perte de 8 vies humaines et de 4 blessés auxquels il a rendu visite à l’hôpital régional de Saint-Louis et à l’infirmerie de la base nave polonais. Aussi, Antoine Félix Diome dit être en attente des résultats de l’enquête pour se prononcer sur le bilan définitif de ce drame. Selon lui, « l’enquête avec l’audition des personnes rescapées permettra d’avoir beaucoup plus d’éléments sur le nombre de personnes qui étaient à bord ».

« Je suis venu, avec l’ensemble des membres du gouvernement présenter d’abord nos condoléances aux familles des victimes. Nos pensées vont naturellement à elles. Et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés qui viennent d’être visités » a confié Antoine Félix Diome qui s’est entretenu avec les rescapés.