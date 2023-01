ACCIDENT : Les propriétaires des deux bus risquent gros

L’enquête diligentée par la gendarmerie, suite à l’accident routière meurtrière sur la route de Kaffrine, a permis de mettre la main sur les propriétaires des deux bus. Ils seraient en garde à vue. De lourdes charges pèsent sur ces deux individus.

Les propriétaires des deux bus sont en garde à vue depuis mardi. En effet, il leur est reproché la mise en danger de la vie d’autrui, défaut d’assurance et faute d’avoir un agrément de transport routier. Ils risquent près de 5 ans de prison. Leur responsabilité civile délictuelle est fortement engagée. Selon le Pr Mamadou Fall, expert en droit du Transport, c’est un secteur plus ou moins complexe. « C’est un principe de responsabilité qui incombe aux transporteurs. Le droit des transports est un droit transversal donc c’est le principe civile de la responsabilité délictuelle. Qui cause du tort à autrui a l’obligation de le réparer », a dit Mamadou Fall. A l’en croire, les deux propriétaires des bus risquent gros, d’autant plus qu’il y a des circonstances aggravantes. « En la matière, c’est une peine qui va de 6 à 3 ans d’emprisonnement voire des dommages et intérêts, selon les circonstances aggravantes. Ici la peine sera lourde et le procureur ou la justice va trancher selon les éléments qui aggravent la situation. Il y a accident et morts d’hommes », ajoute Pr Fall.

Dans le même ordre d’idée, notre interlocuteur pense que la justice fera son travail, car des gens ont trouvé la mort bien que certains y voient de la reculade politique au regard de la tragédie du bateau le Joola, qui est restée sans coupable. Les propriétaires des deux bus impliqués dans l’accident ont été arrêtés. Plusieurs charges pèsent sur ces derniers. Pneumatique défectueuse, abandon de véhicules à un tiers non titulaire de permis de conduire de la catégorie D, défaut d’assurance.

Le nombre a connu une hausse. Les blessés internés à l’hôpital de Kaffrine ont été libérés. Ils sont au nombre de 10. Le programme opératoire se poursuit correctement et la prise en charge aussi. Les blouses blanches de l’hôpital de Kaffrine se disent satisfaites du déroulement des opérations sanitaires. Selon le Directeur de l’hôpital, Babacar Sène, il existe des corps non identifiés. 333 poches de sang ont aussi été collectées à la date du mardi 10 janvier dernier.

MOMAR CISSÉ