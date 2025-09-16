Uploader By Gse7en
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
Accident mortel sur la RN7

16 septembre 2025 Société

Un grave accident de la circulation est survenu dans la matinée du lundi 15 septembre 2025 sur la Nationale 7, traversant le parc national de Niokolo Koba. Le drame s’est produit à une dizaine de kilomètres de l’aire de repos.

Selon les premières informations recueillies, la collision a impliqué deux véhicules immatriculés au Mali. Le choc a malheureusement coûté la vie à une personne.

Les forces de l’ordre, alertées, se sont rapidement rendues sur les lieux pour sécuriser la zone et constater les dégâts. L’un des chauffeurs impliqués a été interpellé et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de proximité de Mako. Il devra répondre des faits d’homicide involontaire.


Cet accident relance le débat sur la prudence au volant et la nécessité d’un strict respect du code de la route, particulièrement sur cet axe réputé dangereux et traversant une réserve protégée.

