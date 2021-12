Accompagnement des femmes : ONU Femme forme 90 groupement dans divers secteurs

Après plusieurs semaines de dur travail, des femmes ont obtenues leur sésame ce samedi sous la présence des responsables de ONU Femme Sénégal et du Ministre de l’économie, du Plan et de la Coopération. En effet cette initiative est née d’une collaboration entre l’institution internationale et le ministre, qui a permis a près de 250 femmes de Yeumbeul Sud de bénéficier des formations en transformation des produits.

Selon la formatrice Mame Khady Diène, les formations étaient axées sur deux sessions dont une première en hygiène avec la confection de 04 types de savons ( Mbeurbeuf, Carotte, Riz au Lait et Savon antiseptique) dont chacune comporte une fiche de formulation. C’est à dire, chaque produit a été testé dans des laboratoires certifiés. Cette session avait un slogan qu’est la Solution des femmes avec comme nom de produit « Yolla ».

La deuxième session concerne les fruits et légumes avec 5 produits dont 62 groupement de femme ont bénéficiées d’une formation dans la transformation en sel d’oignon, les tomates séchées, la fabrication de ketchup sans colorant mais aussi les poudres d’oignon et d’ail. Cette session a portée le nom de « Afila » avec comme slogan Ensemble on gagne.

La formatrice s’est dit satisfaite de cette séance de formation avec les femmes de Yeumbeul Sud qui ont montrées signe d’engagement et de motivation. Dès lors cette formation a été possible grâce a l’accompagnement de ONU Femme avec qui ces produits sont certifiés avec des codes barres pouvant permettre aux groupements de pouvoir vendre partout dans le monde.

Venu appuyer sa collègue, la charge de communication de ONU Femme Senegal Oulimata Sarr qui a félicité tous les récipiendaires du Programme. Selon elle , ces formations visent à faciliter l’autonomisation des femmes de Yeumbeul Sud avec 250 femmes venant de 90 groupements. Des lors , cette formation a été faite en cascade c’est à dire ces dernières pourront eux aussi former d’autres femmes. En tout, elle décalée qu’il y aura une suivi évaluation. En tout cas, elle avance qu’il ya eu une innovation car pour faciliter la concurrence au niveau des femmes, il ya eu des fiches de formulation permettant à chacune de choisir la formation qui lui convient le plus. Et pour ce qui est des produits, l’innovation est dans la conservation des produits sèche avec la méthodologie de déshydratation avec des machines de presse haut de gamme.

Venu prêté main forte aux femmes, le ministre Amadou Hott qui a avait par ailleurs prêté le centre qu’il avait construit dans la commune de Yeumbeul Sud s’est dit satisfait de la grandeur de ces formations offertes aux femmes. Un des piliers de son programme pour cette commune qu’est l’autonomisation des femmes. Dans son allocution, il a fait la plaidoirie sur l’impact des femmes dans la PIB, une chose qu’il compte porter jusqu’à au sommet. Ainsi il a fait la promesse de d’accompagner ces femmes dans la suivie évaluation après la formation en mettant en place des lignes de financement dont 100 millions est déjà disponible. La construction d’un foyer pour les femmes en plus de la maison des femmes déjà construite par l’état du Sénégal.

En tout cas, le ministre a pris beaucoup d’engagement pour les femmes une fois qu’il sera amène au niveau de la mairie au soir du 23 janvier 2021.