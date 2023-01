Accusations de CHEIKH YERIM SECK contre Ousmane  SONKO: Bassirou Diomaye Faye traite Cheikh Yerim de journaliste partisan

Invité dans l’émission « Grand jury » de ce dimanche 22 janvier, Bassirou Diomaye Faye, cadre du Pastef considère Cheikh Yerim Seck comme un journaliste partisan suite à ses accusations de mœurs contre le leader du Pastef.

Pour le lieutenant d’Ousmane Sonko, le journaliste est dans un exercice de parti-pris.

La supposée histoire de mœurs du maire de Ziguinchor révélée par Cheikh Yerim Seck dans son livre n’est pas du goût de Bassirou Diomaye Faye qui l’a fait savoir dans l’émission « Grand jury ».

En effet, le secrétaire général du Pastef n’a pas caché sa colère envers Cheikh Yerim Seck qu’il traite d’ailleurs de journaliste-partisan à la solde d’hommes politiques. Ainsi, pour Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Yerim Seck n’a pas écrit pour l’histoire mais a plutôt écrit ce livre pour communiquer « L’auteur n’est pas dans l’écriture d’un livre pour l’histoire. Il est dans la communication. Quand on avait soulevé l’affaire des 94 milliards, l’auteur était sur des plateaux pour démonter les accusations. Chemin faisant, l’histoire nous a donné entièrement raison », a-t-il déclaré. Ce livre avec son lot de révélations, continue de faire toujours débat sur la place publique. Mais pour le proche collaborateur du leader du Pastef, Cheikh Yerim Seck est sans doute dans une prise de position en soutenant l’actuel Premier ministre « L’auteur est dans un exercice de partie prise. Il tresse les lauriers à Amadou Ba en passant sous silence les scandales dans lequel, il est mêlé. Il avait lui-même déclaré qu’Amadou Ba lui avait demandé un soutien pour la victoire de leur candidat à l’élection présidentielle de 2019 », a expliqué le secrétaire général du Pastef.

Par ailleurs, l’inspecteur des impôts a aussi évoqué le renvoi en jugement de son leader dans le dossier du viol l’opposant à Adji Sarr. En effet, Bassirou Diomaye Faye estime que la base n’est pas favorable à ce que le maire de Ziguinchor aille en procès, mais il reste du temps pour décider selon lui. À cet effet, le lieutenant de Sonko se dit prêt à soutenir son leader peu importe sa décision « Quelle que soit la décision qu’il aura prise, de concertation avec le bureau politique, la base et avec ses avocats, le parti le soutiendra totalement et sans réserve dans cette décision-là », rassure le secrétaire général du parti Pastef.

Pour ce qui est de l’appel à la résistance lancé par Ousmane Sonko lors de sa dernière sortie, Bassirou Diomaye Faye se veut déterminé à résister aux côtés de l’ancien député : « De toutes les manières, quand on est oppressé, on résiste à la mesure de l’oppression qu’on subit. C’est le peuple qui va en décider. Moi aussi, je résisterai à ses côtés et aux côtés de tous les patriotes qui en ont marre de l’utilisation de la justice, de son instrumentalisation pour liquider des adversaires politiques », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le journaliste Cheikh Yerim Seck a révélé dans son livre « Macky Sall face à l’histoire : passage sous scanner d’un pouvoir africain » que le leader du Pastef aurait été surpris dans sa voiture avec une gambienne sur la corniche-ouest à la veille de l’élection présidentielle de 2024.

EL HADJI MODY DIOP